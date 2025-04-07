Ситуация с пожарами на юге Челябинской области становится критической

Ситуация с ландшафтными пожарами на юге Челябинской области становится критической – об этом заявил глава Агаповского района Артем Яхимович.

Как уже сообщал «Новый День», на территории муниципалитета вдоль автодороги «Магнитогорск – Кизил – Сибай» на протяжении 30-40 километров горят поля.

«Агаповский район лидирует по количеству термоточек! Это уже не шутки, ситуация критическая! Главы сельских поселений круглосуточно борются с огнем, спасают поселки. Пожарные расчеты работают в усиленном, напряженном режиме. Только за последние три дня несколько населенных пунктов и садовых товариществ были на грани опасности! Люди дежурят днем и ночью, чтобы защитить наши дома», – рассказал мэр.

Напряженная ситуация с ландшафтными пожарами складывается также в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Троицке, Еманжелинском и Сосновском районах.

Челябинск, Софья Артемьева

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