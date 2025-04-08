Подростка, напавшего с ножом на одноклассницу и ранившего охранника, травили в школе

Пятиклассник из Нового Уренгоя, напавший с ножом на одноклассницу и ранивший охранника школы, заявил, что его постоянно травили из-за лишнего веса.

Как уже сообщал «Новый День», 7 апреля 11-летний школьник нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей.

Как выяснилось, перед нападением мальчик поссорился в коридоре школы с несколькими одноклассниками и попытался уйти домой, но путь ему преградила одна из одноклассниц. Парень достал нож и ударил девочку, но не смог пробить ее зимнюю куртку. В этот момент к ним подскочил охранник, и школьнику ударил его ножом в шею. Раненный мужчина умудрился нажать тревожную кнопку и удержать нападавшего до приезда силовиков.

Во время допроса пятиклассник рассказал, что одноклассники постоянно травили его из-за лишнего веса, и больше всех – девочка, на которую он напал, пишет telegram-канал Baza. Мальчика отправили в психоневрологический диспансер.

Как на происшествие отреагировало руководство школы, не сообщается. Между тем, проблема буллинга ( моббинга, травли – группового эмоционального и физического насилия) – не безобидная болезнь роста. Ее последствия для всех участников – и жертв, и зачищников, и наблюдателей могут быть более тяжелыми и длительными, чем последствия семейного насилия. А в последние годы страдают и те, кто вообще не имеет к ситуации никакого отношения: доведенная до отчаяния жертва может прийти в школу и открыть стрельбу по всем, кто попался навстречу. Педагоги же по многим причинам предпочитают проблему не замечать, пока детский конфликт не достигнет пика и произойдет что-то из ряда вон выходящее.

Новый Уренгой, Павел Зварзин

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