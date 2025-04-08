В Челябинске не смогли найти подрядчика еще одного этапа строительства метротрама

В Челябинске признали не состоявшимся очередной аукцион на строительство тоннелей для метротрама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс объявили 19 марта: подрядчик должен пробить тоннель и сделать его чугунную облицовку длиной 1,1 км от дома №46 на улице Каслинской до дома № 210 на проспекте Победы. Подвести итоги собирались 9 апреля, а заявки принимались до 7 апреля. Но желающих получить контракт с первоначальной стоимостью 2,3 млрд. рублей не нашлось.

Напомним, что ранее по той же причине не состоялся конкурс на проведение работ по проходке тоннелей на ветке «Север-Юг» Челябинского метротрамвая, заявленный в феврале. Сейчас его объявили снова – заявки принимаются до 18 апреля, а итоги должны подвести 25 апреля.

Челябинск, Павел Зварзин

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