Ликвидируют «согласно утвержденному графику». В мэрии Копейска прокомментировали новость о мусорной реке

В Копейске не стали менять график ликвидации несанкционированной свалки после того, как по улицам поплыла зловонная река.

Как уже сообщал «Новый День» , мусорный потоп начался в поселке Бажово после того, как расположенное рядом с пересечением улиц Крылова и Луначарского болото вышло из берегов.

По словам представителей ОНФ, вода хлынула, в том числе, и на расположенную поблизости несанкционированную свалку. И скопившийся мусор поплыл, превратив поток в зловонную реку.

По информации пресс-службы мэрии Копейска, сегодня, 8 апреля, заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам Александр Филиппов совместно с заместителем городского прокурора Максимом Хабибуллиным провели обследование территории на улице Ильменской, 41 в поселке Бажово (в районе нее общественники и заметили кучи мусора).

Как заявили чиновники, в ходе проверки выяснилось, что строительный мусор на участок завез его собственник для отсыпки прилегающей территории. «В настоящий момент устанавливается личность владельца данного земельного участка для принятия мер по пресечению нарушения и приведению территории в порядок, – рассказали в мэрии. – Собственник будет обязан убрать пластиковый мусор, выровнять площадку и убрать оставшийся строительный мусор».

Что касается образовавшейся вблизи площадки для сбора твердых коммунальных отходов несанкционированной свалки, то она «будет ликвидирована в этом году в рамках программы «Ликвидация несанкционированных свалок» согласно утвержденному графику», пообещали чиновники.

Кроме того, МУ «Городская служба заказчика» поручено включить водоем на улице Ильменской возле дома №41 в план по откачке прудов-испарителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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