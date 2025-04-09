Хулигана, обстрелявшего автобус с пассажирами, задержали

В Челябинске задержали хулигана, обстрелявшего автобус с пассажирами. Напомним, инцидент произошел 6 апреля около полуночи на проспекте Победы в районе остановки «Магазин «Юрюзань». Под обстрел попал автобус, следовавший по маршруту №9.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГУ МВД РФ по Челябинской области, полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути следования автобуса, а также использовала возможности Центра управления нарядами на базе УМВД.

Оказалось, что 19-летний местный житель, используя пневматический пистолет, который можно приобрести в свободной продаже, так как для этого не требуется специального разрешения, несколько раз выстрелил в сторону проезжавшего мимо автобуса и повредил его стекло.

Пистолет изъят, стрелок задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

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