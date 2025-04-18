Миндортранс все же решил запустить допмаршрут на время ремонта трамвайных путей в Челябинске

В Челябинске запустят компенсационный маршрут на время ремонта трамвайных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , компенсационный автобусный маршрут пройдет от теплотехнического института до улицы Харлова. Его расписание уже опубликовано на сайте gortrans74.

Согласно опубликованным данным, работать автобус будет только в будние дни. Его маршрут частично дублирует схему движения трамвая №15 (от теплотехнического института до Комсомольской площади), после чего перемещается в Ленинский район, проезжая несколько остановок до улицы Харлова. Внутри Ленинского района, напомним, продолжает работать трамвай №12.

Таким образом, прошло всего три дня после заявления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона об отказе от практики организации компенсационных маршрутов. Напомним, 14 апреля чиновники заявили, что запуск дополнительных маршрутов на время ремонта трамвайных путей нецелесообразен, так как ремонтные работы будут продолжаться относительно недолго – максимум полтора месяца.

Это заявление вызвало возмущение жителей Челябинска, и уже сегодня представители миндортранса заявили, что прорабатывают вопрос о запуске компенсационного маршрута.

Когда начнет работать автобус, пока неизвестно. В самом расписании конкретной даты не называется, среди горожан же ходят сразу несколько версий: кто-то, ссылаясь на свои источники, говорит, что маршрут начнет работать 21 апреля, по сведениям других челябинцев, автобусы выйдут в рейсы 26 апреля.

Уточнить дату у перевозчика нам также не удалось: трубку в офисе вечером пятницы уже не брали.

Остается надеяться, что отсутствие в расписании даты означает: работа допмаршрута стартует уже в понедельник, 21 апреля.

Напомним, 12 апреля в Челябинске приступили к капитальному ремонту трамвайных путей по улице Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина. В связи с этим уже в 23 часа 11 апреля было прервано трамвайное сообщение части Тракторозаводского района и всего Ленинского района с центром города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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