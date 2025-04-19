20-летнего жителя Южного Урала вернули из плена ВСУ

20-летнего жителя Миасса вернули из плена ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». Среди освобожденных оказался житель молодой Миасс.

«Подписал контракт, а в октябре прошлого года оказался в плену, – рассказала южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко. – Единственный родной человек – тетя. Она искала и ждала его возвращения».

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там они получат необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также смогут связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – уточнили в оборонном ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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