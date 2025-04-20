На Южном Урале ожидается аномальная жара

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС, 20-24 апреля в регионе прогнозируются температура на 7 градусов выше климатической нормы. Например, сегодня воздух прогреется до +26 градусов Цельсия. При этом погода будет ветреной, возможны грозы. При таких условиях возрастает опасность природных пожаров.

«При ветре всего 5 метров в секунду огонь проходит по 180 метров в час. Усиление ветра на каждые 5 метров в секунду увеличивает скорость распространения пламени на десятки метров в час, – рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. – В ветреную погоду нельзя пользоваться открытым огнем, в частности, разводить костры и готовить пищу на мангалах. Такой запрет действует и в безветренный день, если на территории введен особый противопожарный режим».

Напомним, только за предыдущую неделю в регионе зарегистрировано 135 ландшафтных пожаров, огнем пройдено 76 гектаров.

Челябинск, Павел Зварзин

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