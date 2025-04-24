Поселки Пригородный и Западный вошли в состав в Челябинска

Поселки Пригородный и Западный вошли в состав в Челябинска: соответствующее решение сегодня приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», инициатива об изменении границ городского округа поступила от администрации Сосновского района – там решение о передаче территорий официально приняли еще в середине марта.

При этом обитатели данных населенных пунктов неоднократно заявляли о желании стать челябинцами, так как в составе Сосновского района им некомфортно: поселки, рекламируемые как райское место в экологически чистом районе, страдают от отсутствия общественного транспорта и качественной медицинской помощью. Кроме того, многим приходится всеми правдами и неправдами устраивать детей в городские детсады и школы.

Напомним, поселок Западный создавался как отделение совхоза Митрофановский. Расположен он на берегу Шершневского водохранилища, и еще в 2010 году там жили всего 197 человек. Сейчас же некогда маленький поселок включает ЖК «Западные луга», «Залесье», «Вишневая горка», «Женева», «Западные холмы», «Западный город», «Холмs», «Набережный», «Твоя привилегия», «Конфетти», «Белый хутор», «Просторы», «Притяжение», а также СНТ «Заречный», Южно-Уральский гольф-клуб и детский парк «ФанПарк».

Население составляет около 50 тысяч человек. И, согласно планам застройщиков, может вырасти до 400 тысяч.

Поселок Пригородный находится непосредственно к западу от Челябинска, на Новоградском тракте. На его территории находится микрорайон «Парковый Премиум» – его начали строить в 2021 году, сейчас население достигает 6 тыс. В состав областного центра так же включат ЖК «Новиль», «Шишкин».

В ближайшее время документы отправят на подпись к губернатору Алексею Текслеру. Новые территории станут частью областного центра после опубликования решения на официальном портале правовой информации.

Челябинск, Софья Артемьева

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