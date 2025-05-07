7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона и церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь» (Аллея Славы) (движение автомобилей в центре города будет закрыто, общественный транспорт поменяет маршруты)