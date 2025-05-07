7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

07.05.2025, среда
-
12:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийской акции «Стена Памяти» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 1-й этаж)
-
12:00 Челябинск – Встреча «Ждите с победой!» (фронтовая проза) в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
-
12:00 Челябинск – Игротека «Путь к Победе» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
-
12:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Поэты-фронтовики» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
12:00 Челябинск – Литературная встреча с челябинской поэтессой Алевтиной Терпуговой (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:00 Челябинск – Музыкально-патриотический полдень «И сквозь года звучит Победа» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
-
13:00 Челябинск – Юридические консультации для участников СВО и их семей (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
13:00 Челябинск – Акция «Вальс Победы» (площадь перед главным корпусом ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)
-
14:00 Челябинск – Генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона и церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь» (Аллея Славы) (движение автомобилей в центре города будет закрыто, общественный транспорт поменяет маршруты)
-
14:00 Челябинск – Театрализованный концерт «Равняясь на Победу» (ЮУрГИИ, ул. Горького, 54, факультет социокультурной деятельности и хореографический факультет)
-
14:00 Челябинск – Литературная композиция «Мы помним годы фронтовые» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Творческая мастерская: делаем объемную открытку «Спасибо за Победу» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
-
14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная гостиная «Нам жить и помнить!» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
-
14:00 Челябинск – Урок мужества «Память пылающих лет» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
-
14:00 Челябинск – Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
-
15:00 Челябинск – Генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона (пл. Революции) (движение автомобилей в центре города будет закрыто, общественный транспорт поменяет маршруты)
-
15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
15:00 Челябинск – Вечер памяти «Помним. Гордимся» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
-
16:00 Челябинск – Концерт-чествование ветеранов «Посвящается Победе» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
17:00 Челябинск – Мастер-класс «Рукотворная память» для детей 3-5 лет и их родителей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
-
17:00 Челябинск – Концерт Юрия Войтенко «Песенная летопись войны» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
-
18:00 Челябинск – Лекция художника-иллюстратора Ольги Дружининой «Альфред Сислей» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
18:00 Челябинск – Квартирник «От сердца к сердцу: память поколений» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»