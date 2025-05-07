Девять человек погибли за неделю на дорогах Челябинской области

Больше полусотни аварий зафиксировано на дорогах Южного Урала с начала мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, только за первую неделю мая на территории региона зарегистрировано 51 ДТП, в которых 9 человек погибло и 49 травмированы. В том числе погиб 1 ребенок и 10 несовершеннолетних получили травмы.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявить особое внимание и ответственность на дороге в предстоящие праздничные дни.

Многие автомобилисты в эти дни поедут за город: на дачные участки или просто в гости. В целях предупреждения ДТП, которые могут иметь высокую тяжесть последствий, в ведомстве настоятельно призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.

Южноуральцам настоятельно рекомендуют исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, приводящих к серьезным последствиям.

Водителям также напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и правил перевозки детей, а также воздержании от выезда на полосу встречного движения.

Особое внимание Госавтоинспекция просит обратить на детей и их увлечение двухколесным транспортом. «Уважаемые родители, исключите факты свободного доступа подростков к ключам от автомототранспортных средств, – подчеркивают в силовом ведомстве. – Напоминаем, управлять мопедом и скутером без водительского удостоверения соответствующей категории недопустимо. Питбайки – не транспорт. Согласно правилам дорожного движения они считаются спортинвентарем и не имеют права выезжать на дороги общего пользования. Кататься на них можно только на специальных площадках в присутствии законных представителей».

Для пешеходов главные правила безопасности – это убедиться, что водитель их видит и пропускает и только тогда начинать движение.

Пересекая проезжую часть, также опасно отвлекаться на гаджеты.

В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает жителей и гостей региона быть взаимовежливыми на дорогах в период предстоящих выходных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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