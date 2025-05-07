Пять маршрутов в Челябинске изменят из-за ремонта на Свердловском проспекте

Четыре автобуса и один троллейбус поменяют схему движения в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с закрытием движения по Свердловскому проспекту с 10 мая общественный транспорт в сторону дворца спорта «Юность» будет следовать по измененным маршрутам.

Автобус №15 направят по схеме: Парк Гагарина – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК.

№22а – ЧКПЗ – проспект Ленина – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова.

№35 – Новосинеглазово – Свердловский проспект – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – Приборостроителей.

№58 – Чистопольская – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – ЧВВАКУШ.

Троллейбус №12 будет следовать по маршруту: АМЗ – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект – Молдавская.

Для пассажиров автобусов №15 и №35 будет оборудована временная остановка на улице Володарского в районе дома 64б по проспекту Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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