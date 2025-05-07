Пассажиры рейса «Челябинск – Москва» почти сутки находятся в аэропорту Пулково

Пассажиры рейса SU 1425 «Челябинск – Москва» уже почти сутки находятся в аэропорту Пулково.

Как уже сообщал «Новый День», накануне борт Аэрофлота отправился в столицу с двухчасовым опозданием, но в 3 часа ночи (мск) сел в Санкт-Петербурге, так как прошлой ночью аэропорты Центрального региона России были закрыты.

После посадки пассажиров 6 часов держали в самолете, а потом выпустили в терминал. На выяснение ситуации ушла пара часов. Людям предложили взять посадочные талоны на тот же рейс, пообещав отправить его в Москву в полдень. Когда стало понятно, что вылет снова перенесли, часть пассажиров покинула аэропорт, решив добираться к месту назначения поездом. Некоторые улетели другими рейсами. А тот, кто остался, все еще ждет. В данный момент, согласно онлайн-таболо Пулково, вылет назначен н 1 час (мск) ночи 8 мая. Но и это неточно.

Челябинск, Павел Зварзин

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