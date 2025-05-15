СКР: электросамокаты в Челябинске изъяты в рамках расследования уголовного дела

В Следственном комитете озвучили претензии к кикшеринговым компаниям в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День» , сегодня, 15 мая, в Челябинске заблокировали работу арендуемых средств индивидуальной мобильности. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области заявили, что инициатором ограничений стало это силовое ведомство.

На этой неделе возбуждено уголовное дело по факту предоставления на территории Челябинской области услуг ненадлежащего качества при использовании электросамокатов, напомнили в СКР.

«По версии следствия, руководство коммерческих организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность по прокату и аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины дорожно-транспортных происшествий, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств, в том числе факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования», – заявляют в силовом ведомстве.

В итоге, с 1 января 2024 по 14 мая текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых средств индивидуальной мобильности пострадало более 130 человек.

В настоящее время следователи СКР затребовали у муниципальных властей и коммерческих организаций необходимую документацию. Среди прочего, силовиков интересуют основания размещения средств передвижения на территории региона.

Проводятся допросы. Изъято более 1,5 тысяч электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств, назначены судебные экспертизы в целях исследования технического состояния транспортных средств, в том числе наличия необходимого программного обеспечения.

«В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие случившемуся, и приняты меры по недопущению эксплуатации электрических средств индивидуальной мобильности в нарушение установленных требований», – подчеркнули в пресс-службе регионального управления СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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