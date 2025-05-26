К расследованию смерти гимнастки в цирке Магнитогорска хотят подключить трудинспекцию

В Магнитогорске продолжается следствие по факту гибели гимнастке Виктории Баландиной на манеже Магнитогорского цирка.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 17 мая: 22-летняя челябинка без страховки и пассировки выполняла акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более 4 метров, сорвалась и упала на арену. От полученных травм она скончалась.

Сейчас на месте происшествия работают несколько следователей. Под подпиской о невыезде находятся трое участников номера «Колесо смерти», а также директор Магнитогорского цирка Дмитрий Касаткин и руководитель цирка-шапито «Виват» Алексей Цой.

«Росгосцирк свою роль в возникновении трагедии пытается ограничить тем, что лишь предоставил площадку Магнитогорского цирка цирку-шапито «Виват» для прохождения животными шапито карантина, – пишет telegram-канал «Цирковые».

Версия не выдерживает никакой критики, поскольку именно Росгосцирк является организатором выступления в Абхазии в рамках обменных гастролей, организованных Министерством культуры РФ, для которых и репетировался номер «Колесо смерти» с участием погибшей».

Между тем, родственники девушки считают, что она состояла в трудовых отношениях с цирком-шапито «Виват», и просят инспекцию по труду по Челябинской области провести расследование тяжелого несчастного случая, признав ООО «Виват» работодателем Виктории.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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