Чиновницу южноуральского миндортранса отправили в СИЗО

Чиновницу южноуральского миндортранса, ставшую очередной фигуранткой дела о коррупции в ведомстве, отправили в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анну Курьянову и директора ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову сотрудники ФСБ задержали на прошлой неделе. Их подозревают в причастности к растрате 2,9 млрд. бюджетных рублей.

Адвокаты просили избрать для Курьяновой меру пресечения, не связанную с лишением свободы, однако Мещанский суд Москвы отправил ее в СИЗО минимум на полтора месяца. Чеснокову не стали изолировать от общества, лишь запретили ей определенные действия.

Напомним, по фактам растраты бюджетных средств в министерстве транспорта и дорожного строительства Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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