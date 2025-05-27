По факту ожога кипятком пассажиров автобуса возбуждено уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту получения пассажирами ожогов в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 мая, на улице Энгельса: в автобусе №51 на людей хлынул кипяток. Два человека получили сильные ожоги. Водитель остановился, только когда пассажиры начали кричать, высадил всех и уехал, не оказав помощи пострадавшим – им пришлось самостоятельно добираться до больницы.

«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан), –уточнили в СУ СКРФ по Челябинской области. – В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся».

Свою проверку начала и прокуратура: «Проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет проверено соблюдение перевозчиком требований законодательства при техническом обслуживании транспортных средств и оказании услуг перевозки гражданам. По результатам проверки будет дана оценка действиям перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, будет оказана необходимая правовая помощь лицам, пострадавшим в результате инцидента», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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