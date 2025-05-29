Окрошка в России подорожала на четверть

В России взлетели затраты на приготовление окрошки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , летом 2025 года на приготовление любимого многими холодного супа для семьи из четырех человек россиянам придется потратить 537 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на аналитиков одной из федеральных компаний, занятых на рынке продукции АПК.

Одна порция окрошки обойдется в 134 рубля. Рост расходов составит примерно 25% – год назад четыре порции этого холодного супа стоили россиянам 434 рубля.

Впрочем, в апреле текущего года окрошка была и вовсе деликатесом: по данным компании «Чек Индекс», на ее приготовление семье из четырех человек пришлось бы потратить 718 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube