Первый этап опрессовки в Челябинске затянется больше, чем на месяц

В трех десятков домов Челябинска время опрессовки продлили до конца июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на сегодня около 50 домов остаются без горячего водоснабжения. Об этом сообщили в понедельник, 16 июня, в ходе аппаратного совещания в мэрии Челябинска.

Напомним, первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях областного центра начался 20 мая и должен был закончиться 3 июня. Однако из-за аварийных ситуаций сроки окончания опрессовки для пятой части домов перенесли на 16 июня. Временное отключение горячей воды продлили для 200 многоквартирных домов и трех десятков учреждений.

9 июня городские чиновники заявляли, что работы продолжаются на 100 домах.

За прошедшую неделю число «несчастливцев» сократилось еще вдвое. При этом в два десятка зданий горячую воду планируют подать сегодня, формально уложившись в обновленные сроки. А вот в южной зоне Металлургического района испытания планируется продлить до 30 июня.

Между тем, уже завтра, 17 июня, стартует второй этап опрессовки. В его рамках под централизованное отключение горячего водоснабжения попадут 1260 жилых многоквартирных домов и 179 учреждений социальной сферы в пяти районах города – Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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