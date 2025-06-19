Более 12 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

Минимум пятеро жителей Челябинской области заразились клещевым энцефалитом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга в медицинские учреждения региона обратились 12 тысяч 98, пострадавших от присасывания клеща.

От нападений кровососущих членистоногих пострадали 3 тысячи 305 детей.

Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области.

Диагноз клещевого энцефалита за 5 месяцев текущего года подтвердился в 0,16 случаях на 100 тысяч населения (это значит, что заболели не менее пяти южноуральцев). Столько же жителей Челябинской области заразились клещевым боррелиозом.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал Челябинскую области в числе семи регионов с наиболее высокой активностью клещей. Наряду со Свердловской, Кемеровской, Кировской и Томской областями, а также Красноярским краем и Удмуртией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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