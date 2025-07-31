Четвертый этап опрессовки теплосетей в Челябинске продлили почти на две недели

В Челябинске продлен четвертый этап испытаний на прочность и плотность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинска», в результате двухнедельных испытаний, проходивших с 15 по 29 июля, специалисты компании выявили 75 повреждений

На текущий момент устранено 5. Для ремонта и замены «слабых» участков задействовано порядка 8 бригад предприятия.

«По причине выявления большого количества дефектов во время проведения четвертого этапа испытаний, для устранения которых теплоэнергетикам требуется время, АО «УСТЭК-Челябинск» было принято решение об их продлении до 13 августа. Под продление попали все многоквартирные жилые дома и социальные учреждения четвертого этапа гидравлических испытаний», – заявили в компании.

При этом в организации отметили, что 13 августа – это предельная дата возобновления горячего водоснабжения. Поэтапное включение объектов начнется уже с 1 августа.

Перечень адресов жилых домов и учреждений 4 этапа.

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний, трое из которых – завершены. Вчера, 30 июля, стартовал пятый этап.

Челябинск, Виктор Елисеев

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