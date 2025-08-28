Миндорстрой Челябинской области пытается вернуть с подрядчиков больше миллиарда рублей

Южноуральские чиновники подали в суд на дорожные компании, которым отдали ранее сотни миллионов рублей из бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области направило в арбитражный суд региона иски к трем подрядным организациям на общую сумму свыше миллиарда рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Все три компании долгое время были на слуху: южноуральцы и общественники неоднократно высказывали претензии к качеству проводимых ими работ, а две из фирм оказались замешаны в коррупционных преступлениях.

Теперь региональное правительство требует, чтобы дорожные предприятия возместили нанесенный ими ущерб.

С ООО «Уралдорстрой» ведомство хочет взыскать свыше 172,1 миллиона рублей – ущерб за ненадлежащее исполнение контрактов на ремонт дорог «Травники – Щапино – Барсуки» и «Филимоново – Алтынташ», а также проценты. Этот иск суд планирует начать рассматривать 14 октября.

С ООО «Дорстройгрупп» миндорстрой требует более 315,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее выполнение работ: 227 миллионов рублей, выплаченных ему по государственному контракту, и проценты за пользование чужими средствами с июня 2021 года по настоящее время. Предварительное заседание по иску назначено на 19 ноября текущего года.

Сумма требований по иску к ООО «Нижавтодорстрой» превышает 531,8 миллиона рублей. Он пока не принят к производству.

Напомним, ранее суд признал директора «УралДорСтроя» и руководителя «Дорстройгрупп» виновными в даче взяток. Также в суде находится дело в отношении собственника «Достройгрупп».«Нижавтодорстрой» ФАС России в 2021 году признала участником картельного сговора.

Челябинск, Виктор Елисеев

