Прокуратура Верхнего Уфалея требует забрать депутатский мандат у влятельного бизнесмена Алана Джиоева

Прокуратура требует прекратить полномочия четырех депутатов парламента Верхнего Уфалея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за конфликта интересов депутатского статуса могут лишиться Алан Джиоев, его брат Виталий, а также руководители принадлежащих Джиоеву предприятий – Татьяна Воробьева и Сергей Авдеев.

Представление об этом городская прокуратура направила представительному органу 9 сентября (копия документа есть в распоряжении РИА «Новый День»).

Алан Джиоев – известный и влиятельный в Верхнем Уфалее предприниматель. Ему принадлежат компании, занятые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обслуживания дорог, вывоза твердых коммунальных отходов. Более того, по мнению прокуратуры, именно г-н Джиоев на протяжении последних пяти лет являлся фактическим руководителем города.

Официально Алан Джиоев является депутатом городского парламента. Как и его брат, а также руководитель одного из принадлежащего ему предприятий Виталий Джиоев. А также директора двух других джиоевских фирм Татьяна Воробьева и Сергей Авдеев.

При этом Алан Джиоев возглавляет планово-бюджетную комиссию муниципального парламента. В свою очередь, Виталий Джиоев председательствует в комиссии по промышленности, строительству, предпринимательству и ЖКХ. Кстати, в представлении прокурора отмечено, что оба брата участвовали в голосовании при выборе руководства парламентских комиссий и голосовали друг за друга. А вот уведомить «о возникновении личной заинтересованности» в данном случае – забыли.

Более того членами комиссии по промышленности, строительству, предпринимательству и ЖКХ являются также Сергей Авдеев и Валентина Полякова (возглавлявшая до марта 2022 года одну из компаний, принадлежащих Алану Джиоеву).

Между тем, именно собрание депутатов решает вопросы о бюджете и финансировании тех или иных направлений деятельности городских властей. Например, в феврале 2021 года решением собрания депутатов бюджетные ассигнования на содержание дорог Верхнего Уфалея были увеличены на 720 тысяч рублей. За это проголосовали, среди прочих, братья Джиоевы и Полякова. И так получилось, что именно фирма Джиоева (руководители – Полякова, затем Авдеев) занимается обслуживанием дорог в городе.

Вообще, сфера бизнес-интересов Алана Джиоева весьма обширна. И зачастую работают его фирмы за бюджетные деньги. Контракты на ремонт дорог и тротуаров, вывоз мусора администрация заключала с компаниями Джиоева, при этом неоднократно собрание депутатов утверждало решения о выделении и увеличении финансирования на это – речь о сотнях тысяч и миллионах рублей. Заключали с фирмами Джиоева и все контракты на благоустройство территорий с 2022 года. Но были и не столь масштабные ситуации, вызвавшие вопросы у прокуроров. Например, мэрия Верхнего Уфалея предпочитала сдавать принадлежащие ей нежилые помещения коммерсантам, а сама – арендовала помещения у фирм Джиоева.

Все это свидетельствует о многочисленных фактах конфликта интересов и создания преференций предприятиям, учредителем которых является Алан Джиоев, заявляют в надзорном ведомстве.

При этом бизнесмен не торопился предупреждать о возможном конфликте интересов собрание депутатов. Во всяком случае, в журнале уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей есть только два таких заявления предприимчивого парламентария.

По сути, именно Алан Джиоев был фактическим «хозяином» города на протяжении долгого времени, считают в прокуратуре. «За счет пребывания в представительном органе Джиоев А.Л. приобрел безграничное влияние на Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа, контрольно-счетную палату Верхнеуфалейского городского округа, администрацию Верхнеуфалейского городского округа и ее отраслевые органы, на протяжении 5 лет выступает фактическим руководителем представительного и исполнительного органов местного самоуправления», – говорится в документе. Это позволило ему занять исключительное положение и использовать статус народного избранника «для создания незаконных преференций, неконкурентных преимуществ собственному бизнесу», считают в надзорном ведомстве.

В связи с этим оно требует досрочно прекратить полномочий депутатов Алана Джиоева, а также связанных с ним Виталия Джиоева, Татьяны Воробевой и Сергея Авдеева

Напомним, Верхний Уфалей остается одним из самых депрессивных и политически конфликтных муниципалитетов. В ходе выборов в городское собрание предыдущего созыва «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение. Правда, «партия власти» быстро опомнилась и сумела перетянуть к себе большинство независимых кандидатов. Но это не избавило город от конфликта между местным парламентом и избранным им же мэром Верой Усковой (кстати, также связанной с Аланом Джиоевым).

На последних выборах формально «партия власти» одержала победу: из 20 мандатов ЕР получила 14. Представители КПРФ и «Справедливой России» получили по одному креслу в собрании депутатов. Еще 4 достались самовыдвиженцам. Правда, из прежнего состава смогли переизбраться всего 6 депутатов. Зато устойчивое большинство получили местные бизнесмены во главе с Аланом Джиоевым и Евгением Могалясом. Им даже удалось воспротивиться попытке администрации губернатора посадить в 2021 году в кресло мэра депутата Совета Тракторозаводского района Челябинска Романа Муратчина. После достаточно напряженного противостояния региональные власти пошли на попятный и согласились на повторное объявление выборов.

Впрочем, у победившего на них Сергея Тарасова карьера тоже не задалась. Верхний Уфалей стал одним из наименее благополучных с точки зрения состояния коммунальной инфраструктуры муниципалитетов Южного Урала. В 2023 году обострилось противостояние депутатского корпуса и администрации города: в июне работу мэрии в предыдущем году признали неудовлетворительной, а в октябре муниципальный парламент отказался выделить местным властям дополнительно 8 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону (согласовали выделение лишь 3,5 миллионов рублей).

В следующем, 2024 году, с подготовкой к зиме в городе тоже оказалось не слишком хорошо. В итоге в октябре прошлого года уже губернатор Алексей Текслер устроил разнос Сергею Тарасову из-за срыва сроков сдачи котельной.

А в конце января 2025 года чиновник подал в отставку. На смену ему пришел челябинец Андрей Рябенко. Ради новой должности он покинул кресло главы Ленинского района Челябинска. Кстати, деятельность г-на Рябенко до ухода в политику была связана с жилищно-коммунальным хозяйством.

Челябинск, Виктор Елисеев

