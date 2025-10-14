Бизнесмена, обвиняемого в даче взятке руководству челябинского ГАИ, выпустили из СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска пересмотрел меру пресечения учредителю ООО «Капиталстрой» Ромику Варданяну, обвиняемому в даче взятке бывшему начальнику городской автоинспекции Александру Гайде и его заместителю Олегу Жиляеву.

Как уже сообщал «Новый День», первого вместе с Варданяном задержали в мае текущего года. По версии следствия, в период с 1 января 2020 по 24 мая 2024 года экс-глава городской ГИБДД приказывал своим подчиненным не привлекать к административной ответственности руководство и сотрудников ООО «Капиталстрой» за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра. За это полицейский получил автомобили марок «Volvo S80» и «Toyota Camry», строительные материалы и бытовую технику. Сейчас он находится в СИЗО.

А 8 октября, стало известно о задержании бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также получения взятки в крупном размере.

Следователи предполагают, что он получил от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна около 100 тонн асфальтобетонной смеси стоимостью не менее полумиллиона рублей за то, что его подчиненные не привлекали к ответственности руководство и сотрудников фирмы за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

Как выяснилось, Ромик Варданян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. И его выпустили из СИЗО под домашний арест.

А вот Гайде продлили срок содержания под стражей до 15 ноября.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube