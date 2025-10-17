Быстрыкин заинтересовался ситуацией с челябинским драмтеатром

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с ремонтом и обслуживанием Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.
Как уже сообщал «Новый День», в 2021-24 годах в учреждении проводилась масштабная реставрация. Министр культуры региона Алексей Бетехтин оценивал объем работ в 2 миллиарда рублей. Однако через 5 месяцев после завершения работ пришлось на время отменить все спектакли, так как «было обнаружено провисание конструкций одного сегмента потолка в фойе на 1 этаже». А на прошлой неделе в театре «взбесилась» сигнализация.
«Подрядчиком проведены ремонтные работы с нарушениями, в результате чего в марте текущего года произошло частичное обрушение декоративных конструкций потолка в фойе. В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах», – сообщили в ведомстве.
Челябинск, Софья Артемьева
