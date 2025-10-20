Власти Челябинска отчитались о полном подключении города к теплу

Власти Челябинска сегодня снова отчитались о полном подключении города к теплу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс вхождения в новый отопительный сезон растянулся на 3 недели – с 29 сентября. Горожан предупреждали, что заполнение системы займет несколько дней, однако, например, жителям 10 домов Металлургического района пришлось даже обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы решить проблему отсутствия в квартирах тепла, а заодно и горячей воды. Неделю назад в мэрии заявили о подключении всего жилфонда города к отоплению, но тепло опять же стало не у всех: к тому моменту не был завершен процесс в частном секторе. Плюс без горячей воды оставались жители 21 многоквартирного дома – у них вышли из строя бойлеры.

Проблемные объекты пришлось подключать поподъездно и постоячно под контролем прокуратуры. Например, в домах №52 и №54 на улице Каслинской.

«Дома не старые, но состояние внутридомовых сетей неудовлетворительное,– отметил глава Челябинска Алексей Лошкин. – Работа управляющей компании вызывает вопросы. Есть проблема и с более новым домом. Такое впечатление, что просто деньги собирают».

Челябинск, Софья Артемьева

