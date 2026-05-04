Суд вынес очередной приговор директору компании, «сэкономившей» на ремонте дороги

Центральный районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), – сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ООО «УралДорСтрой» с октября 2021 года по сентябрь 2022 года проводила капитальный ремонт дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык. Заказчиком было региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. В суде установлено, что при исполнении гсоконтракта Колозян уменьшил объем использованных дорожно-строительных материалов, чем значительно удешевил стоимость выполненных работ. С целью хищения бюджетных средств он предоставил для оплаты заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и стоимости материалов, похитив таким образом свыше 76,3 млн рублей.

Суд приговорил Колозяна к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 40,5 млн рублей. Сохранен арест на имущество осужденного стоимостью свыше 50 млн рублей.

Ранее Центральный районный суд Челябинска признал предпринимателя Нвера Колозяна виновным в передаче взяток сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор». 30 января 2025 года директору ООО «УралДорСтрой» был вынесен приговор – 5 лет колонии строгого режима и штраф в 40 млн рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube