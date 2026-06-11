Челябинскому экс-депутату, выступавшему посредником во взяточничестве, вынесли приговор

В Челябинске Советский районный суд вынес приговор 43-летнему Илье Бархатову, обвиненному в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчина заключил досудебное соглашение с прокурором области, дав изобличающие показания на задержанного в 2025 году вице-губернатора региона. С учетом этого факта и признания вины, экс-депутат законодательного собрания Челябинской области Бархатов приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 8 миллионов рублей и конфискации в размере 600 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия установлено, что в период с августа 2016 года по сентябрь 2018 года обвиняемый выступил посредником в даче взятки на сумму свыше 8 млн. рублей, – сообщает прокуратура Челябинской области. Деньги он передал от предпринимателя должностному лицу – начальнику отдела закупок и организации торгов регионального оператора капитального ремонта за общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся в предоставлении информации о предстоящих открытых аукционах, договорах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их цене.

Бархатов был задержан в 2025 году, после задержания бывшего руководителя фонда капремонтов Челябинской области Виктора Тихоненко. Чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Еще один фигурант – экс-начальник отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрей Шадрин, его обвиняли в получении взятки. Экс-депутата южноуральского заксобрания Илью Бархатова обвинили в посредничестве в передаче денег Шадрину.

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