Росимущество попытается четвертый раз продать с торгов ЮГК

Росимущество объявило четвертые торги по продаже активов холдинга ЮГК, который до национализации принадлежал бизнесмену Константину Струкову. Предыдущий аукцион завершился 10 июня – он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Голландский аукцион по активам ПАО «Южуралзолото группа компаний» Росимущество планирует будет объявлен 11 июня, сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 19 июня 2026 года. Как сообщает МТУ Росимущества по Челябинской и Курганской областям, на голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи (до 81 010 019 000,5 рублей). Шаг аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи, на повышение – 0,5% от начальной цены. Потенциальным покупателям необходимо подать заявку на участие через площадку Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рублей). Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей, подавших заявку.

Как пишет РБК, в третьем аукционе по активам ПАО «Южуралзолото группа компаний» с начальной ценой 162 млрд руб. хотел принять участие бизнесмен Михаил Пимулин с партнерами. Однако его заявка на «ГИС Торги» была отклонена. Как сообщил Пимулин, произошли некие технические трудности с переводом задатка.

На реализацию пущено 67,2 процентов акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК – 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» – 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. На первый аукцион никто не заявился. На второй по голландской системе заявился один участник, а нужны были два.

Челябинск, Елена Васильева

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