Челябинское танковое училище примет первых курсантов 1 сентября 2026 года

Челябинское танковое училище примет первых курсантов уже 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Алексей Текслер в ежегодном обращении к депутатам Законодательного собрания.

По его словам, для восстановления учебного учреждения был пройден большой путь и сейчас регион возвращается обратно к традициям, в том числе оказания помощи и поддержки военным.

Напомним, новое училище будет создано на территории ранее действующего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища. В году планируется набрать первых 200 курсантов. Возглавит образовательное учреждение Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов.

Челябинск, Елена Васильева

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