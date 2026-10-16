В Челябинске стартовало строительство четвёртого тоннеля метротрамвая

в Челябинске началась проходка левого перегонного тоннеля от остановки «Улица Косарева» в сторону станции «Торговый центр» линии «Север-Юг» метротрамвая в Челябинске. Это уже четвертый по счету тоннель, который строят в этом году.

Для его возведения используется тоннелепроходческий механизированный комплекс «Таисия». На глубине от 10 до 43 метров ему предстоит смонтировать почти 16 тысяч тонн железобетонных конструкций и разработать порядка 40 тысяч кубометров грунта.

Напомним, проект первой линии «Север-Юг» метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 километров предполагает создание двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и трех наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Старт проходке тоннелей метротрамвая в Челябинске был дан в декабре 2025 года.

«Задача 2026 года – обеспечить максимальную проходку, с выходом на все проектные решения. И мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет мы сможем завершить проект и запустить первые станции», – обещали в региональном кабмине. Проект метротрамвая был презентован губернатором Текслером в 2021 году.