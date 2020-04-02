Ученые нашли связь между стойкостью иммунитета у переболевших COVID-19 и симптомами болезни

Коронавирусом нового типа можно заразиться через сырую воду или еду. Об этом говорится в разработанных специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова методических рекомендациях для Минобороны. Кроме того, сотрудники ВМА назвали группу пациентов, в которых вырабатывается стойкий иммунитет к коронавирусу.

Из документа следует, что новый коронавирус не передается воздушно-пылевым путем, поскольку вирус не устойчив при высыхании биоматериала, содержащего SARS-CoV-2, сообщает ТАСС.

При этом коронавирусная инфекция нового типа может передаваться контактным, водным и пищевым путями.

Заболевание можно подхватить при употреблении сырой воды и термически необработанных продуктов, в которые попал вирус, указывается в рекомендациях. Кроме того, инфицирование возможно при контакте с зараженными предметами быта. При этом факторами передачи нового коронавируса являются выделения инфицированного человека – слюна, мокрота, фекалии.

Как известно, коронавирусом можно заразиться и воздушно-капельным путем от другого человека. «Воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания», – указывается в рекомендациях.

Кроме того, специалисты установили, что у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией с ярко выраженной симптоматикой и не имевших в анемнезе серьезных заболеваний, после выздоровления появляется продолжительный иммунитет к COVID-19. Но если болезнь протекала бессимптомно или в легкой форме, то возможно повторное заражение, поскольку такие пациенты приобретают нестойкий иммунитет. При этом, подчеркивается

Всего в России на 2 апреля выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа в 76 регионах. Суточный прирост зараженных составил 771 человек. С начала пандемии скончались 30 человек, выздоровели 235.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

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