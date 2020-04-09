В Москве значительно выросло число жертв нового коронавируса

В Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

У жертв был подтвержден диагноз пневмония и получены положительные тесты на коронавирус нового типа. Им было от 46 до 90 лет.

Один из умерших – 74-летний мужчина – лечился в частной клинике. У него были проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Другие пациенты также имели сопутствующие заболевания, включая гипертонию, сахарный диабет, кардиосклероз, пиелонефрит, а также атрофию поджелудочной железы. Трое из них страдали хроническим бронхитом.

Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в российской столице увелиилось до 38.

По состоянию на 8 апреля России выявлено 8672 случаев заболевания COVID-19, 580 человек выздоровели, 63 человека скончались.

Как сообщал «Новый День», в мире подтверждено более 1,5 млн случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами пандемии сталии более 88 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.20

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