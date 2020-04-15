«Два отрицательных анализа»: главврач больницы в Коммунарке излечился от COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам медика, два последних теста на коронавирус дали отрицательный результат. «Изоляция завершена – полноценный рабочий день», – написал главврач, пообещав сообщив подробности после возвращения из красной зоны, где лежат зараженные и подозреваемые на инфекцию.

Ранее, 31 марта Проценко сообщил, что заразился коронавирусом. Медик рассказал, что чувствует себя «вполне хорошо» и продолжает работать удаленно после того, как самоизолировался в рабочем кабинете.

В России по состоянию на 14 апреля выявлено 21102 случая заболевания COVID-19, скончались 170 человек, выздоровели – 1694.

Всего в мире на утро 15 апреля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 1 982 281 человек в 185 странах. Из них 126,7 тыс. умерли, более 486 тыс. вылечились.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.20

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