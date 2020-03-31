«Чувствую себя хорошо»: главврач больницы в Коммунарке подхватил коронавирус

Денис Проценко, главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке, в которой лечат больных коронавирусом нового типа и которую на прошлой неделе посетил президент РФ Владимир Путин, сам заразился этим заболеванием. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Информацию подтвердили в самом медучреждении. Врачи сообщили, что Проценко находится в больнице Коммунарке, его состояние оценивается как удовлетворительное, передает «Интерфакс».

Позже Проценко сообщил в своем Facebook, что несмотря на то, что у него положительный тест на COVID-19, чувствует себя «вполне хорошо» и продолжает работать удаленно. «Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», – отметил медик и поблагодарил подписчиков за беспокойство.

Напомним, 24 марта Денис Проценко встречался с Владимиром Путином в ходе визита последнего в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заверил, что с главой государства «все нормально». Как отметил пресс-секретарь президента, Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах. Скончались 17 человек. За сутки число заразившихся выросло на 500 человек, почти 400 из них – жители Москвы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.20

В Кургане за распространение в соцсетях фейка о коронавирусе оштрафовали мужчину. / Эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19. / Цуканов и Куйвашев осмотрели Экспо-центр, переделанный в госпиталь: «Мы должны быть готовы к худшему» (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»