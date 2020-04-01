Путин перешел на удаленку из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин перешел на удаленную работу в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно», – сказал пресс-секретарь главы государства, отметив, что «удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента».

По словам Пескова, уже сегодня Путин в дистанционном режиме проведет совещание с членами правительства. Президент из Ново-Огарево будет связываться с членами кабмина посредством телеконференции, отметил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что президент со всеми соблюдает социальную дистанцию и не здоровается за руку при личных встречах.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что все те, кто вместе с президентом были в больнице в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. По словам представителя Кремля, «показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные».

На прошлой неделе, 24 марта, Владимир Путин побывал в столичной больнице №40 в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. Медучреждение президенту показал главврач Денис Проценко. Накануне стало известно, что у Проценко диагностирована коронавирусная инфекция. Комментируя состояние здоровья Путина после появления сообщения об этом, Песков отметил, что президент «регулярно тестируется на коронавирус, все нормально».

В России на 1 апреля выявлено 2777 случаев заражения COVID-19, скончались 24 человека. Основная масса заболевших – 1880 человек – зарегистрирована в Москве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.20

«Технический сбой»: в Госдуме «Единой России» впервые не хватило голосов, чтобы продавить законопроект. / Госдума разрешила онлайн торговлю рецептурными лекарствами. / «Их нет в аптеках…» В Госдуме предложили отменить НДС и ввозные пошлины для импортных медицинских масок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»