В ВОЗ спрогнозировали динамику роста заболеваемости коронавирусом в России

В России на этой неделе продолжится рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом – страна еще находится в фазе роста количества зараженных. С таким прогнозом выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что в сегодняшней ситуации очень важно быстро выявлять новые случаи заражения в тех регионах, где коронавирусная инфекция обнаружена недавно, и тем самым разрывать цепочки распространения COVID-19. При этом, главная задача – «пресечь появление так называемых внутренних очагов – в семьях и в профессиональных коллективах», отметила Вуйнович.

Не менее важное значение, по словам представителя ВОЗ, имеет обеспечение средствами защиты всех, кто контактирует с инфицированными. Медучреждения могут стать потенциально опасными очагами распространения коронавируса нового типа, предупредила она. По ее словам, защита необходима для всего персонала больниц – от медицинских работников до уборщиц и водителей.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 24490 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост заболевших составил 3388 человек. С начала эпидемии скончались 198 пациентов, выздоровели – 1986.

Москва, Наталья Петрова

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