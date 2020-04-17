«Нас ждет очень трудное время»: в мэрии Москвы назвали сроки пика заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что «ближайшее время будет очень трудным» для всех москвичей.

Чиновница подчеркнула, что то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медиков, но и горожан, от того, как они будут соблюдать ограничительные меры.

Она также сообщила, что за истекшие сутки выздоровели еще 123 пациента с коронавирусом. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице достигло 1517 человек.

По последним официальным данным, в Москве зарегистрировано 16146 случаев заражения коронавирусом, умерли 113 человек. Вчера вечером столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о смерти еще 14 больных.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что при соблюдении всех предписаний властей перелом в ситуации с эпидемией в Москве может произойти в конце апреля – начале мая. По его мнению, заболеваемость пойдет на спад в июне и июле. При этом медик подчеркнул, что в регионах эпидемический процесс запаздывает на две недели.

Ранее Брико прогнозировал, что активность коронавируса снизится с потеплением, но, вероятнее всего, заболевание будет иметь сезонный характер и полностью не исчезнет.

По состоянию на 15 апреля, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России составляет 27938, скончались 232 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.04.20

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