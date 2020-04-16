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Четверг, 16 апреля 2020, 11:54 мск

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Главный эпидемиолог Минздрава РФ назвал сроки «перелома» по коронавирусу в Москве

В Москве ситуация с эпидемиологической обстановкой по коранавирусу изменится в конце апреля – начале мая. Такое мнение высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Москва приняла удар на себя удар – все через Москву едут. При условии, что рекомендации, которые предложены будут выполняться, я думаю, что конец апреля – начало мая будет переломным <…> И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию, и последующее снижение в июне и июле», – сказал он в эфире канала «Доктор».

При этом Брико обратил внимание, что в регионах эпидемический процесс запаздывает на две недели. «В регионах своя система, чтобы это все сдерживать и не допускать возврата, когда мы в Москве справимся», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее Брико уже заявлял, что активность коронавируса снизится с потеплением, однако, вероятнее всего, заболевание будет иметь сезонный характер и полностью не исчезнет.

Москва, Мария Вяткина

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