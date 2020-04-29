Прогноз по завершению пандемии коронавируса в России пересмотрен в худшую сторону

Сингапурские ученые изменили прогноз по завершению пандемии новой корокоронавирусной инфекции в России. Специалисты инновационной лаборатории Университета технологий и дизайна (SUTD) предположили, что это произойдет почти на три недели позже, чем ожидалось ранее.

Из новых расчетов, сделанных с помощью технологии искусственного интеллекта, следует, что эпидемия COVID-19 в России окончательно отступит к 7 августа. Однако уже к 23 мая вспышка будет остановлена на 97%, а ко 2 июня – на 99%, пришли к выводу ученые.

Ранее исследователи прогнозировали, что эпидемия полностью завершится в России к 20 июля.

Специалисты также вычислили примерные сроки окончания пандемии в других странах. Так, в Германии коронавирус полностью отступит к 6 июня, в США – 9 сентября, в Италии – 31 августа, в Великобритании – 22 августа, в Испании – 2 августа, во Франции – 9 августа.

В SUTD при этом предупредили, что прогнозы могут меняться ежедневно в зависимости от развития ситуации с заболеваемостью.

По оценке ученых, в мире пандемия завершится на 97% к 30 мая и полностью будет остановлена только к 1 декабря.

Модель сингапурских специалистов основывается на данных о предпринимаемых мерах борьбы с COVID-19, динамике заболеваемости, числе зараженных и выздоровевших в разных странах.

Накануне Россия вышла на восьмое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса, обогнав Иран и Китай. Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших, скончались 867 пациентов. В мире на утро среды, 29 апреля, зафиксировано более 3,1 млн случаев COVID-19, количество смертей превысило 217,2 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса (США).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.20

Главный отельер Турции опроверг сообщения об отмене All Inclusive. / Искусственный интеллект предсказал сроки пика эпидемии коронавируса в России. / Коронавирус изменил образ магазинного вора. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»