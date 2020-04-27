Сингапурские ученые: COVID-19 отступит от России через три месяца

Ученые сингапурского университета (SUTD) с помощью технологии искусственного интеллекта рассчитали дату окончания проблем с коронавирусом в России. Согласно результатам исследования, вирус полностью отступит только через три месяца.

Как считают исследователи, Россия уже прошла пик заболеваемости, это произошло 24 апреля. К 19 мая эпидемия завершится на 97%, к 28 мая – на 99%. Но 100% ее окончание прогнозируется только на 20 июля.

Согласно их выводам, в США пандемия на 97 % закончится к 11 мая, в Канаде – к 16 мая, в Италии – к 7 мая, в Испании и Франции – к 3 мая, в Германии – к 30 апреля, в Турции – к 15 мая, в Иране – к 10 мая, в Индии – к 21 мая. Сингапур, считают в SUTD, еще не прошел пик заболевания. Это произойдет 5 мая, а на 97% завершится к 5 июня.

Как следует из отчета, концу мая болезнь отступит по всему миру, однако о 100% окончании пандемии можно будет говорить только 8 декабря этого года.

Как отмечают ученые, расчеты были сделаны с помощью искусственного интеллекта и просят избегать «чрезмерного оптимизма». «Это может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции. Его (оптимизма) следует избегать», – считают исследователи.

В SUTD также предупредили, что вычисления сделаны, исходя из данных на 24 апреля, и прогнозы могут меняться ежедневно.

Как сообщал «Новый День», сегодня Россия вышла на девятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса, обогнав Китай. Всего в стране зарегистрировано 87 147 заболевших. В мире зарегистрировано 2 991 918 случая COVID-19.

Сингапур, Мария Вяткина

Сингапур. Другие новости 27.04.20

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