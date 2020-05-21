В России за сутки прибавилось более 8 тысяч заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 8849 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 84 регионах. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. У 42% инфицированных не было никаких симптомов болезни. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 8764 человека. Общее число инфицированных в стране увеличилось до 317 554 человек (+2,9%).

За сутки скончались 127 пациентов с коронавирусом, 68 из них – в Москве. Общее число летальных исходов в России с начала пандемии составило 3099.

За прошедшие 24 часа выписаны из больниц 7289 человек, за все время выздоровел 92 681 пациент.

Первое место по числу вновь заболевших по-прежнему занимает Москва – 2913 зараженных (всего с начала пандемии 155 219). На втором и третьем месте – Московская область (892, всего 30 983) и Санкт-Петербург (408, всего 12 203). Далее идут Красноярский край – 376 новых пациентов (всего 2821), Нижегородская – 204 (всего 7413), Свердловская – 174 (всего 3308), Ростовская – 142 (2926), Калужская – 121 (2871) и Брянская (117, всего 2632) области. В Дагестане число инфицированных за сутки выросло на 103 человека (всего 3746). В остальных регионах выявлено менее 100 новых случаев заражения.

Напомним, в мире число заболевших Covid-19 превысило 5 млн человек – такое данные американского Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше 328,1 тыс. инфицированных, выздоровели – более 1,7 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.20

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