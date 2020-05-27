В России рост заболеваемости Covid-19 замедляется, но увеличивается смертность

В России за последние сутки выявлено 8338 зараженных коронавирусом в 85 регионах. Суточная прибавка заболевших составила 2,3%, накануне данный показатель был на уровне 2,5%. У 40,8% из новых зараженных не было клинических проявлений заболевания. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне прирост инфицированных за сутки составил 8915 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в РФ достигло 370 680 человек.
Стоит отметить, что с 16 мая в стране ежедневно регистрируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Власти заявили, что Россия вышла на плато по заболеваемости Covid-10. Накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что страна прошла пик распространения нового коронавируса.
По регионам новые данные по заболевшим распределены так:
1. Москва – 2140
2. Московская область – 793
3. Санкт-Петербург – 387
4. Свердловская область – 235
5. Нижегородская область – 231
6. Ростовская область – 203
7. Республика Дагестан – 161
8. Красноярский край – 142
9. Самарская область – 135
10. Тульская область – 104
11. Калужская область – 101
12. Брянская область – 98
13. Новосибирская область – 97
14. Архангельская область – 95
15. Республика Башкортостан – 91
16. Пензенская область – 88
17. Кабардино-Балкарская Республика – 87
18. Волгоградская область – 86
19. Смоленская область – 84
20. Республика Саха (Якутия) – 84
21. Ярославская область – 82
22. Орловская область – 81
23. Рязанская область – 81
24. Краснодарский край – 80
25. Белгородская область – 79
26. Тамбовская область – 77
27. Вологодская область – 75
28. Ханты-Мансийский АО – 75
29. Чувашская Республика – 73
30. Липецкая область – 72
31. Ставропольский край – 72
32. Курская область – 71
33. Ульяновская область – 70
34. Челябинская область – 70
35. Иркутская область – 70
36. Алтайский край – 69
37. Кировская область – 68
38. Саратовская область – 68
39. Хабаровский край – 67
40. Воронежская область – 62
41. Республика Бурятия – 59
42. Забайкальский край – 59
43. Республика Тыва – 58
44. Ленинградская область – 56
45. Владимирская область – 55
46. Республика Татарстан – 54
47. Оренбургская область – 54
48. Республика Северная Осетия – 53
49. Ямало-Ненецкий АО – 51
50. Мурманская область – 49
51. Ивановская область – 47
52. Тверская область – 46
53. Новгородская область – 46
54. Республика Коми – 44
55. Калининградская область – 44
56. Пермский край – 44
57. Приморский край – 44
58. Республика Марий Эл – 43
59. Республика Мордовия – 43
60. Тюменская область – 42
61. Омская область – 42
62. Республика Калмыкия – 41
63. Республика Ингушетия – 40
64. Карачаево-Черкесская Республика – 39
65. Республика Адыгея – 38
66. Астраханская область – 38
67. Томская область – 31
68. Республика Карелия – 22
69. Камчатский край – 22
70. Псковская область – 21
71. Республика Хакасия – 20
72. Чеченская Республика – 19
73. Костромская область – 16
74. Кемеровская область – 13
75. Амурская область – 13
76. Удмуртская Республика – 10
77. Курганская область – 3
78. Республика Крым – 3
79. Ненецкий автономный округ – 2
80. Сахалинская область – 2
81. Еврейская АО – 2
82. Чукотский АО – 2
83. г. Севастополь – 2
84. Республика Алтай – 1
85. Магаданская область – 1
За последние сутки скончался 161 человек с Covid-19, чуть меньше половины из них – 73 пациента – умерли в Москве. Накануне суточная смертность составила 174 человека. Судя по данным сайта «Стопкоронавирус.ру», показатель суточной смертности пациентов с коронавирусом в РФ заметно растет с 19 мая, когда было зарегистрировано 135 летальных исходов. За весь период пандемии в стране скончались 3968 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
С начала пандемии излечились от инфекции почти 40% заразившихся коронавирусом – 142 208 человек. За истекшие сутки выздоровели 11079 человек – количество выписанных из больниц пациентов второй день подряд превышает число заболевших за сутки.
По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 296 тыс. человек. За минувшие сутки проведено 255 тыс. тестов на Covid-19, всего было выполнено более 9,4 млн исследований.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 27.05.20
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