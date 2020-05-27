В России рост заболеваемости Covid-19 замедляется, но увеличивается смертность

В России за последние сутки выявлено 8338 зараженных коронавирусом в 85 регионах. Суточная прибавка заболевших составила 2,3%, накануне данный показатель был на уровне 2,5%. У 40,8% из новых зараженных не было клинических проявлений заболевания. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне прирост инфицированных за сутки составил 8915 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в РФ достигло 370 680 человек.

Стоит отметить, что с 16 мая в стране ежедневно регистрируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Власти заявили, что Россия вышла на плато по заболеваемости Covid-10. Накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что страна прошла пик распространения нового коронавируса.

По регионам новые данные по заболевшим распределены так:

1. Москва – 2140

2. Московская область – 793

3. Санкт-Петербург – 387

4. Свердловская область – 235

5. Нижегородская область – 231

6. Ростовская область – 203

7. Республика Дагестан – 161

8. Красноярский край – 142

9. Самарская область – 135

10. Тульская область – 104

11. Калужская область – 101

12. Брянская область – 98

13. Новосибирская область – 97

14. Архангельская область – 95

15. Республика Башкортостан – 91

16. Пензенская область – 88

17. Кабардино-Балкарская Республика – 87

18. Волгоградская область – 86

19. Смоленская область – 84

20. Республика Саха (Якутия) – 84

21. Ярославская область – 82

22. Орловская область – 81

23. Рязанская область – 81

24. Краснодарский край – 80

25. Белгородская область – 79

26. Тамбовская область – 77

27. Вологодская область – 75

28. Ханты-Мансийский АО – 75

29. Чувашская Республика – 73

30. Липецкая область – 72

31. Ставропольский край – 72

32. Курская область – 71

33. Ульяновская область – 70

34. Челябинская область – 70

35. Иркутская область – 70

36. Алтайский край – 69

37. Кировская область – 68

38. Саратовская область – 68

39. Хабаровский край – 67

40. Воронежская область – 62

41. Республика Бурятия – 59

42. Забайкальский край – 59

43. Республика Тыва – 58

44. Ленинградская область – 56

45. Владимирская область – 55

46. Республика Татарстан – 54

47. Оренбургская область – 54

48. Республика Северная Осетия – 53

49. Ямало-Ненецкий АО – 51

50. Мурманская область – 49

51. Ивановская область – 47

52. Тверская область – 46

53. Новгородская область – 46

54. Республика Коми – 44

55. Калининградская область – 44

56. Пермский край – 44

57. Приморский край – 44

58. Республика Марий Эл – 43

59. Республика Мордовия – 43

60. Тюменская область – 42

61. Омская область – 42

62. Республика Калмыкия – 41

63. Республика Ингушетия – 40

64. Карачаево-Черкесская Республика – 39

65. Республика Адыгея – 38

66. Астраханская область – 38

67. Томская область – 31

68. Республика Карелия – 22

69. Камчатский край – 22

70. Псковская область – 21

71. Республика Хакасия – 20

72. Чеченская Республика – 19

73. Костромская область – 16

74. Кемеровская область – 13

75. Амурская область – 13

76. Удмуртская Республика – 10

77. Курганская область – 3

78. Республика Крым – 3

79. Ненецкий автономный округ – 2

80. Сахалинская область – 2

81. Еврейская АО – 2

82. Чукотский АО – 2

83. г. Севастополь – 2

84. Республика Алтай – 1

85. Магаданская область – 1

За последние сутки скончался 161 человек с Covid-19, чуть меньше половины из них – 73 пациента – умерли в Москве. Накануне суточная смертность составила 174 человека. Судя по данным сайта «Стопкоронавирус.ру», показатель суточной смертности пациентов с коронавирусом в РФ заметно растет с 19 мая, когда было зарегистрировано 135 летальных исходов. За весь период пандемии в стране скончались 3968 человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

С начала пандемии излечились от инфекции почти 40% заразившихся коронавирусом – 142 208 человек. За истекшие сутки выздоровели 11079 человек – количество выписанных из больниц пациентов второй день подряд превышает число заболевших за сутки.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 296 тыс. человек. За минувшие сутки проведено 255 тыс. тестов на Covid-19, всего было выполнено более 9,4 млн исследований.

Москва, Наталья Петрова

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