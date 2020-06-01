Назван лидер по заболеваемости коронавирусом в УрФО

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России посчитали заболеваемость Covid-19 в регионах Урала. Это показатель числа заболевших на каждые 100 тысяч человек. Рост продемонстрировали все субъекты федерального округа.

В ЯНАО еще неделю назад коэффициент составлял 389,4 на 100 тысяч населения, теперь он вырос до 449,5. Это самый большой показатель в УрФО. В ХМАО коэффициент за неделю вырос со 106,3 до 156,7. В Свердловской области – с 92,0 до 132,5. «Свердловская область обогнала Тюменскую по этому показателю», – уточнили в ИЦК.

В Тюменской области коэффициент равен 111,6 (неделю назад он был на уровне 97,3). В Челябинской области – 83,7 (неделю назад – 62,3). Наконец, самая небольшая заболеваемость фиксируется в Курганской области – на каждые 100 тысяч человек приходится 28,8 заболевших, неделю назад коэффициент равнялся 21,5.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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