Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале за 20 дней выросла в три раза

В Свердловской области зарегистрировано 3983 случаев коронавируса. Это в абсолютных цифрах шестое место по стране – впереди только обе столицы, Московская область, Нижегородская область и Дагестан. «Новый День» подсчитал показатель заболеваемости вирусом – в отличие от многих других регионов местный оперштаб такую информацию не публикует.

Как оказалось, в пересчете на 100 тысяч населения дела в Свердловской области по сравнению с другими регионами не так уж и плохи: показатель составил 92,09, это 55 место по стране. Однако двадцать дней назад на 100 тысяч уральцев приходился только 31 больной, то есть заболеваемость выросла в три раза.

Самая низкая заболеваемость в России – на Сахалине, в Крыму, Кемеровской области, Удмуртии и Севастополе – там на сто тысяч жителей менее 40 заболевших. Хуже всего – в Москве (хотя ситуация стабилизировалась) и Московской области – по 1331 и 457 заболевших на сто тысяч. В шести регионах (Мурманская область, ЯНАО, Северная Осетия, Ингушетия, Калужская область, Калмыкия) показатель выше трехсот, в 14 регионах он перевалил за 200.

Данные с сайта Yandex DataLens

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