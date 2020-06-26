В США допустили, что статистика по Covid-19 занижена в 10 раз

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в США может достигать 23 млн человек, что в десять раз больше, чем то, что заявлено в официальной статистике, считает глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в составе американского минздрава Роберт Редфилд.

«По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения Covid-19 в США – прим. ред.) есть фактически 10 других инфицированных», – приводит слова Редфилда Washington Post.

Подсчеты CDC, проведенные на основе изученных образцов крови со всей страны, говорят о том, что на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом в США есть десять человек с антителами. Другими словами, носителями коронавирусной инфекции в США являются не менее 23 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на момент публикации этого материала в США насчитывалось 2 млн 422 тыс. случаев заражения Covid-19. Коронавирус и вызванные им осложнения унесли жизни 124 410 пациентов, выписались по выздоровлению 663 562 американца.

Вашингтон, Иван Гридин

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