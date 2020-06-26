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Пятница, 26 июня 2020, 16:49 мск

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В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечили 100-летнюю женщину

В Карачаево-Черкесии долгожительница Муслимат Аджиева излечилась от коронавирусной инфекции. Бабушка пригласила в гости всех медиков, чтобы отпраздновать выздоровление.

Жительница Адыге-Хабльского района КЧР Муслимат Аджиева поступила с подтвержденным коронавирусом. У женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию первой степени. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Врачи оценивали состояние 100-летней пациентки как среднетяжелое. Ситуация осложнялась хроническими заболеваниями, характерными для пожилого возраста, передает «Интерфакс».

«Медикам временного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера удалось добиться положительной динамики за сравнительно небольшой срок, в чем сыграл немалую роль и боевой дух пациентки. А сама Муслимат Аджиева уверена, что обязана медикам жизнью и пригласила медицинский персонал в полном составе к себе в гости, отпраздновать свое выздоровление», – рассказали в оперштабе.

Черкесск, Зоя Осколкова

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