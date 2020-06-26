В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечили 100-летнюю женщину

В Карачаево-Черкесии долгожительница Муслимат Аджиева излечилась от коронавирусной инфекции. Бабушка пригласила в гости всех медиков, чтобы отпраздновать выздоровление.
Жительница Адыге-Хабльского района КЧР Муслимат Аджиева поступила с подтвержденным коронавирусом. У женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию первой степени. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Врачи оценивали состояние 100-летней пациентки как среднетяжелое. Ситуация осложнялась хроническими заболеваниями, характерными для пожилого возраста, передает «Интерфакс».
«Медикам временного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера удалось добиться положительной динамики за сравнительно небольшой срок, в чем сыграл немалую роль и боевой дух пациентки. А сама Муслимат Аджиева уверена, что обязана медикам жизнью и пригласила медицинский персонал в полном составе к себе в гости, отпраздновать свое выздоровление», – рассказали в оперштабе.
Черкесск, Зоя Осколкова
Черкесск. Другие новости 26.06.20
Замгубернатора Ямала прокомментировал «коронавирусную» ситуацию в Новом Уренгое. / С начала пандемии коронавируса в Курганской области Covid-19 заболели 700 человек. / Волонтеры сами принесут: курганцев попросили не выстраиваться в очередь за бесплатными продуктовыми наборами. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube