В Италии вылечили от коронавируса 101-летнего мужчину – он родился в эпидемию «испанки»

В Италии врачам удалось поставить на ноги еще одного пациента, которому больше 100 лет. Блогеры из Римини выяснили, что его зовут Альберто Беллуччи, он родился в 1919 году – когда в мире была пандемия гриппа «испанки». При этом во Вторую мировую войну он трижды спасался от нацистов. Теперь он пережил и коронавирус.

Информацию о том, что из больницы Инфирми выписан выздоровевший 101-летний пациент, подтвердила вице-мэр Римини Глория Лини. Ее цитирует ReminiToday. «Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и возрождение. Когда он перешагнул 100-летний порог, судьба бросила ему ещё один вызов. Тем не менее, «мистер Пи» сделал это – семья забрала его домой вчера вечером. Это доказывает, что даже для 101-летних надежда не потеряна», – сказала она.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал о том, что в Италии врачам удалось вылечить от коронавируса 102-летнюю женщину. При этом в группе максимального риска – люди старшего возраста, от 65 лет, но есть случаи тяжелого течения болезни (в том числе – с летальным исходом и у несовершеннолетних, как это было с 17-летней француженкой). Всего в мире, по последним данным университета Джона Хопкинса, 597 335 случаев заражения, из них 27 365 погибли, выздоровели – 131 722 человека.

Римини, Елена Сычева

Римини. Другие новости 28.03.20

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