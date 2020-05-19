В Москве от коронавируса вылечили двух женщин старше 100 лет

В Москве выписали из больницы двух женщин, переживших коронавирус. Пациентки справились с инфекцией, несмотря на преклонный возраст, обе женщины старше 100 лет.

Как рассказала главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, у каждой из пациенток были хронические заболевания. У первой женщины диагностированы болезни сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата.

Состояние второй пациентки по набору хронических заболеваний соответствовало возрасту примерно 60 лет, поэтому организм довольно быстро справился с вирусом.

«Вылечить коронавирусную инфекцию позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии», – отметила Лысенко

В настоящее время женщины проходят восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал о том, что в Италии врачам удалось вылечить от коронавируса 101-летнего мужчину, который родился в эпидемию гриппа «испанки».

Москва, Зоя Осколкова

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