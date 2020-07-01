В России снова скакнула смертность от Covid-19, число заболевших снижается

В России за минувшие сутки выявлено 6556 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Новых заболевших не зарегистрировано в Севастополе и на Чукотке. Всего на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфицирования достигло 654 405. Суточный темп прироста заболеваемости составил 1%.

У 2091 (31,9%) вновь заболевших не было клинических проявлений инфекции.

Напомним, накануне в стране было подтверждено 6693 случаев инфицирования коронавирусом.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 611 (за весь период 222 209). В Московской области выявлено 306 заболевших (всего 57 876), в Санкт-Петербурге – 262 (всего 24 469). В Ханты-Мансийском автономном округе подтвержден 261 новый случай Covid-19 (всего 9219), в Свердловской области – 256 (13 048), в Иркутской области – 248 (всего 7533), в Нижегородской – 228 (всего 17 709), в Ямало-Ненецком автономном округе – 203 (всего 5783). Еще в 9 регионах зарегистрировано от 100 до 166 новых случаев заражения.

За минувший день умерли 216 пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, 46 больных умерло в Санкт-Петербурге, 35 – в Москве, 24 – в Московской области, 17 – в Красноярском крае, 8 – в Нижегородской области. По 6 летальных исхода зарегистрировано в Дагестане и Свердловской области, 5 – в Орловской области, по 4 – в Костромской, Тульской, Ульяновской и Иркутской областях. Еще в 33 регионах число умерших составило от одного до трех человек. Днем ранее в стране зафиксировано 154 смерти от коронавируса. Общее число умерших от Covid-19 к сегодняшнему дню составляет 9536.

Выздоровел за сутки 10 281 человек. За все время врачам удалось вылечить 422 931 больных коронавирусной инфекцией.

В мире на сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано более 10,46 млн подтвержденных случаев Covid-19 (суточный прирост заболевших составил 172 341 человек, или 1,67%). Скончались свыше 513,7 тыс. человек, число летальных исходов за сутки выросло на 5828 (1,15%).

Лидерство по заболеваемости сохраняют США (более 2,63 млн зараженных), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На втором месте – Бразилия (свыше 1,4 млн инфицированных), на третьем – Россия. В США и Бразилии зарегистрирована самая высокая смертность из-за коронавируса – более 127,4 тыс. и 59,6 тыс. соответственно). Третью строчку в печальном рейтинге замыкает Великобритания -43,8 тыс. умерших.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.20

В избиркоме рассказали об итогах тестирования на Covid-19 среди членов УИК. / В Зауралье двух сотрудников мэрии госпитализировали с коронавирусом. / В ковидариях по поправкам к Конституции проголосовали 579 свердловчан. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»